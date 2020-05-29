Эксперт рассказал, как избежать заражения COVID-19 в тренажерных залах и кинотеатрах

Так, по мнению Кондрахина, как только кинотеатры все же будут вновь открыты, зрителям стоит отказаться от приобретения напитков и попкорна в заведениях: ”Мы пришли смотреть фильм, значит, только его и смотрим — поедим дома”, — сказал он.

Касательно тренажерного зала специалист высказал следующую мысль: в случае, если граждане все же пойдут заниматься спортом в фитнес-центрах, им стоит помнить о соблюдении социальной дистанции и следить за тем, чтобы персонал периодически дезинфицировал тренажеры. Помимо этого, кандидат медицинских наук предложил надевать перчатки из хлопка, чтобы руки не потели, а также напомнил о необходимости не прикасаться ими к лицу.