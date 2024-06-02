Эксперт рассказал, как изменится iPhone после интеграции с ИИ

СМИ сообщают, что Apple и OpenAI договорились о сотрудничестве, чтобы использовать их искусственный интеллект в новых устройствах компании. Это сотрудничество приведёт к появлению новых функций в новой версии iOS 18. Некоторые эксперты предсказывают, что iOS 18 станет самым значительным обновлением в истории iPhone. О новых возможностях, которые принесёт интеграция искусственного интеллекта на устройствах Apple, рассказал Иван Гиганов, специалист по искусственному интеллекту.

Гиганов объяснил, что новые функции будут доступны в основных приложениях Apple, таких как «Сообщения», «Заметки» и «Почта». Также ИИ будет использоваться для предложения краткого содержания веб-страниц в браузере Safari и для ответа на вопросы. В iOS 18 появится возможность обработки фотографий, транскрибирования аудиозаметок и управления устройством глазами.

Кроме того, Siri, голосовой помощник Apple, будет улучшен, что позволит ему выполнять широкий спектр задач, таких как создание встреч в календаре и составление списков покупок. Apple уже тестирует свою собственную языковую модель Ajax для генерации текстовых ответов, однако для более сложных задач планируется использовать облачные серверы OpenAI.