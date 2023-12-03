Эксперт рассказал, как хакеры используют «умные» устройства у вас дома

Злоумышленники могут использовать умные устройства для дома, такие как умные камеры и датчики, для создания ботнета и проведения атак. Руководитель исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов подчёркивает, что мотивацией для таких атак является эксплуатация вычислительных мощностей устройств. Злоумышленники могут использовать ботнет для DDoS-атак или майнинга криптовалюты.

Эксперты по кибербезопасности также рассматривают потенциальные угрозы безопасности от различных умных устройств. Это включает в себя устройства, которые могут использоваться для слежки, такие как камеры видеонаблюдения. Возможные атаки на умные устройства, такие как взлом умной зубной щётки или датчика температуры, могут представлять потенциальную угрозу, но чаще всего это остаётся на уровне лабораторных экспериментов, чем на реальных массовых атаках.

Для обеспечения кибербезопасности умных устройств Галов рекомендует соблюдать правила. Выбор центральной системы умного дома от крупных компаний повышает уверенность в проверенных устройствах. Также важно следить за обновлениями и новостями об уязвимостях, изменять пароли, правильно настраивать сеть и использовать надёжное шифрование.