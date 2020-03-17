Эксперт рассказал, как киберпреступники начали спекулировать на коронавирусе

Так, по словам руководителя группы анализа веб-контента "Лаборатории Касперского" Константина Игнатьева, в связи с пандемией мошенники начали рассылать людям письма, написанные якобы представителями Всемирной организации здравоохранения.

”Люди получают электронные письма якобы от ВОЗ с мерами безопасности, которые необходимо принять, чтобы избежать заражения. Как только пользователь нажимает на ссылку, он перенаправляется на фишинговый сайт и получает предложение поделиться личной информацией, которая попадает в руки злоумышленников”, — пояснил Игнатьев.

Кроме того, пользователи также могут получать письма от киберпреступников, написанные от лица Всемирного банка или МВФ, с просьбой перевести средства нуждающимся в деньгах в связи с коронавирусом людям.