Эксперт рассказал, как коронавирус может распространиться в России

Так, распространение коронавируса в России может произойти также, как и произошло в Германии. Напомним, что в Германии был зафиксирован низкий уровень летальных исходов от данной инфекции. ”Вряд ли у нас будет такое распространение коронавирусной инфекции, как в Западной Европе. У нас нет большой летальности. Однако сейчас мы находимся в начале эпидемии, поэтому рост заболеваемости будет продолжаться”, — заключил эксперт, отметив, что пик коронавирусной инфекции в России может прийтись на май месяц.

Согласно актуальной на сегодняшний день информации, общее число зараженных коронавирусом в России составляет 4 149 человек.