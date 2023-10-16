Эксперт рассказал, как лечить хруст в шее

Чтобы избавиться от хруста в шее, можно воспользоваться массажем и специальными физиопроцедурами, советует остеопат Александр Евдокимов. Он отмечает, что раннее вмешательство поможет уменьшить скопившиеся соли и остеофиты в шейном отделе позвоночника.

По словам Евдокимова, с течением времени остеофиты в шейном отделе могут увеличиваться и привести к постоянному хрусту, который трудно устранить. Он подчёркивает, что при сильных болях, связанных с блокировкой шейного отдела, следует обратиться к остеопату.

Евдокимов также рекомендует регулярно заниматься спортом и выполнять утреннюю зарядку для укрепления шеи и предотвращения боли.

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