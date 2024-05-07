Эксперт рассказал, как магнитные бури повлияют на жизнь на Земле

В ближайшие два года на Земле ожидаются магнитные бури, но они не будут представлять угрозу для людей. Это обычное явление, связанное с циклами активности Солнца, которые повторяются каждые 11 лет, пояснил доктор Игорь Чашей.

Эти бури могут повлиять на технику, вызвав сбои в работе навигационных систем или временное отключение электроэнергии в отдельных местах. Люди, чувствительные к магнитным полям, могут испытывать некоторые неприятные ощущения, такие как головокружение и слабость, но это касается в основном людей с уже существующими проблемами здоровья.

Однако для большинства населения это не будет иметь существенного воздействия, и необходимость принимать какие-либо дополнительные меры не возникает.