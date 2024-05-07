Эксперт рассказал, как магнитные бури повлияют на жизнь на Земле

Опубликовано 07 мая 2024, 14:11
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Эксперт рассказал, как магнитные бури повлияют на жизнь на ЗемлеПрямой угрозы жизни людей на планете нет
Россиянам рассказали, как магнитные бури влияют на жизнь Земли
В ближайшие два года на Земле ожидаются магнитные бури, но они не будут представлять угрозу для людей. Это обычное явление, связанное с циклами активности Солнца, которые повторяются каждые 11 лет, пояснил доктор Игорь Чашей.
Эти бури могут повлиять на технику, вызвав сбои в работе навигационных систем или временное отключение электроэнергии в отдельных местах. Люди, чувствительные к магнитным полям, могут испытывать некоторые неприятные ощущения, такие как головокружение и слабость, но это касается в основном людей с уже существующими проблемами здоровья.
Однако для большинства населения это не будет иметь существенного воздействия, и необходимость принимать какие-либо дополнительные меры не возникает.