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Наука и технологии
Опубликовано 07 мая 2024, 14:11
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Эксперт рассказал, как магнитные бури повлияют на жизнь на Земле

Прямой угрозы жизни людей на планете нет
Россиянам рассказали, как магнитные бури влияют на жизнь Земли
Эксперт рассказал, как магнитные бури повлияют на жизнь на Земле
© Bryan Goff

В ближайшие два года на Земле ожидаются магнитные бури, но они не будут представлять угрозу для людей. Это обычное явление, связанное с циклами активности Солнца, которые повторяются каждые 11 лет, пояснил доктор Игорь Чашей.

Эти бури могут повлиять на технику, вызвав сбои в работе навигационных систем или временное отключение электроэнергии в отдельных местах. Люди, чувствительные к магнитным полям, могут испытывать некоторые неприятные ощущения, такие как головокружение и слабость, но это касается в основном людей с уже существующими проблемами здоровья.

Однако для большинства населения это не будет иметь существенного воздействия, и необходимость принимать какие-либо дополнительные меры не возникает.

Источник:gazeta.ru
Автор:Николай Шелофастов
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