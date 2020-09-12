Эксперт рассказал, как можно купить кусочек Луны

По словам специалиста, на сегодняшний день 100% нет никакой возможности приобрести лунный грунт, так как он целиком и полностью принадлежит странам, которые привезли его на Землю, а именно России и США. Зато любой желающий может купить на аукционе лунные метеориты, которые в свое время упали на нашу планету. Правда, стоит отметить, что цена таких кусков крайне высокая, при этом в 99% случаев, когда такие породы приносят в лабораторию, оказываются вовсе не тем, за что их выдавали, т.е. не лунными метеоритами.

Также эксперт посоветовал всем, кто все же приобрел что-то, что продавали под видом “кусочка Луны”, принести образец на экспертизу в лабораторию. Однако, отметил Слюта, за нее ученые возьмут небольшую часть метеорита себе в коллекцию.