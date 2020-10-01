Эксперт рассказал, как можно распознать слежку сайта за пользователем

В том случае, если пользователь видит уведомление об использовании на сайте файлов cookie, можно быть уверенным, что во время посещения данного ресурса о нем будет собрана личная информация, передает слова эксперта агентство Прайм. Так, в число данных, собираемых техническими разработчиками, входят информация о проведенном на сайте времени, какой товар или текст на сайте привлек его внимание, какие ссылки привели его на сайт и т.д.

При этом Тимофеев отметил, что в случае, если пользователь все же не хочет делиться подобного рода данными, то он может отключить их передачу в браузере. Правда, уточнил эксперт, это можно сделать лишь на компьютере. “Пользователям браузеров на мобильных устройствах эта функция недоступна”*, — добавил он.