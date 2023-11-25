Наука и технологии
00:17, 25 ноября 2023
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Эксперт рассказал, как не допустить замерзания дизельного топлива

По его мнению антигели могут помочь в этом

Российский автоэксперт рассказал, как защитить автомобиль от замерзания дизельного топлива

В холодную погоду дизельное топливо в автомобилях может замёрзнуть и стать неэффективным для использования из-за своей консистенции. Автоэксперт Михаил Колодочкин рекомендует использовать присадки, такие как антигели, чтобы предотвратить этот процесс. Эти присадки помогут предотвратить замерзание дизельного топлива и облегчат запуск двигателя в холод.

Он также подчёркивает, что использование бензина с более высоким октановым числом в холод не облегчит запуск двигателя. Например, если обычно вы используете бензин АИ-92, заправка автомобиля бензином АИ-95 не сделает запуск мотора проще. Поэтому важно выбирать подходящие присадки и топливо для более эффективного функционирования автомобиля в холодные периоды.

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