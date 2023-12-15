Эксперт рассказал, как не нарваться на мошенников при оплате по QR-коду

Оплата товаров через QR-код становится всё более популярной, но нужно быть осторожным, чтобы не попасться на уловки мошенников, советует эксперт Ваге Закарян. Он подчёркивает важность внимательного изучения данных получателя при оплате, чтобы избежать подмены реквизитов, что может привести к потере средств.

Также стоит помнить, что проводить платёж по QR-коду лучше в местах с надёжным интернет-соединением, так как при потере связи чек с покупкой может быть утрачен. При онлайн-оплатах важно обеспечить безопасность транзакции, поскольку мошенники могут использовать фейковые QR-коды или коды с фишинговыми ссылками, чтобы перевести деньги не по назначению или получить данные банковской карты.

Особое внимание рекомендуется уделять распродажам, где используются QR-коды, так как за ними могут стоять злоумышленники, стремящиеся обмануть и получить средства на свои поддельные счета. Будьте бдительны и следите за безопасностью при использовании QR-кодов для оплаты товаров.