Эксперт рассказал, как нейросети помогут науке

На интенсиве «Архипелаг» в Новосибирске, эксперт Национальной технологической инициативы по искусственному интеллекту, Алексей Рабин, поделился мнением о том, как использование нейросетей может сократить время на анализ научных выводов. Он предложил, что искусственный интеллект может помочь исследователям при метаисследованиях, когда нужно анализировать уже сделанные научные открытия для выявления общих закономерностей.

Автоматизация этих процессов может значительно увеличить эффективность анализа, так как она способна обрабатывать большие объёмы данных. С помощью нейросетей можно производить анализ информации, структурирование текста, а также проверку грамматики и орфографии, что значительно упростит этот этап работы.

Однако Алексей Рабин отмечает, что автоматизация не может заменить творческий процесс исследования, особенно в случаях, когда требуется смекалка и оригинальное мышление. Нейросети могут быть полезными инструментами на начальных этапах работы, но они не могут заменить «аналоговой» человеческой интуиции и творчества.

Эксперт подчёркивает, что применение искусственного интеллекта может быть эффективным в вычислительных задачах или синтезе, как это продемонстрировал профессор Эндрю Уайт. Однако в творческих процессах, где важен креативный подход и аналоговая смекалка, нейросети пока ограничены.