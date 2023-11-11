Эксперт рассказал, как нейросети тренируют на людях без их ведома

Нейросетевые технологии, предназначенные для уменьшения роли человека в работе, пока что на самом деле увеличивают ценность человеческого труда. Одной из областей, где эта проблема становится ярко выраженной, является работа с искусственным интеллектом (ИИ). Некоторые кандидаты, отклонённые после выполнения «тестовых заданий» на позицию тренеров ИИ, высказывают опасения, что их результаты могли использоваться бесплатно для тренировки алгоритмов.

Подобные подозрения не случайны, учитывая прецеденты в других отраслях, где конкурсы и тестирование приводили к бесплатной работе на благо компаний. Это вызывает вопросы о законности такой практики, особенно с учётом нового закона о рекомендательных сервисах, который обязывает платформы раскрывать информацию о том, как используются данные пользователей. Однако системы, которые лишь собирают данные, но не предоставляют рекомендации, не подпадают под этот закон.

Существует дебаты относительно необходимости уведомления пользователей о том, что их данные могут использоваться для тренировки нейросетей. Некоторые эксперты считают, что такая информация должна быть частью политики обработки персональных данных, в то время как другие утверждают, что согласие не требуется, если данные обезличиваются и используются в исследовательских целях. Регулирование этой области пока не ясно, и закон не устанавливает чётких критериев для обучения нейросетей в рамках исследовательских целей.