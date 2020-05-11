Эксперт рассказал, как новейший прицел для пулеметов повлияет на эффективность российской армии

Так, бывший начальник зенитно-ракетных войск отметил, что прицел предназначен в большей степени для сухопутных и специальных войск. И именно с его помощью они смогут более эффективно решать задачи, связанные с дальними дистанциями и живой силой противника.

”Вся борьба за превосходство над противником, повышение боевого потенциала складывались из многих составляющих. Одно из них – увеличение дальности прицельной стрельбы. Не дальности стрельбы всего оружия, а дальности прицельной стрельбы. Вот этот прицел как раз и дает возможность прицельно уничтожать цели на расстоянии порядка одного километра и гарантированно решать боевые задачи. Это, конечно, повышает эффективность применения оружия”, — рассказал Хатылев.