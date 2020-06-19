Эксперт рассказал, как обезопасить личные данные на смартфоне даже без антивирусов

Советы стали частью интервью, которое он дал агентству “Прайм”. Именно в нем, например, он объяснил, что многие компании тратят огромные деньги на покупку данных пользователей, которые в дальнейшем используются для еще большего обогащения.

”К примеру, многие банки с помощью своих приложений или данных, приобретенных у третьих лиц, выбирают места для новых банкоматов”, — отметил специалист.

В итоге, пользователю достаточно не скачивать приложений из неизвестных источников и ограничивать доступ к данным на телефоне, чтобы не оказаться в “руках” у мошенников и просто не самых чистых на руку организаций. Подобные элементарные “правила гигиены” смартфонов могут позволить не устанавливать антивирусное ПО для предотвращения утечки личных данных.