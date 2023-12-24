Эксперт рассказал, как омолодить организм на пять лет

Алексей Москалев, доктор биологических наук и профессор РАН, поделился новым методом, который может помочь человеку замедлить биологическое старение. Учёный объяснил, что в настоящее время наука постепенно раскрывает единую концепцию в биологии старения. Он подчеркнул, что с возрастом в организме накапливается много поломок, часть из которых связана с клеточным уровнем и изменением проницаемости барьеров внутри клетки и её ядра.

Такие нарушения происходят на уровне тканей, приводя к повреждению межклеточного матрикса и накоплению различных веществ, вызывающих воспаления. Эти воспаления, будучи аутоиммунными, т. е. вызванными собственными молекулами организма, становятся причиной сердечно-сосудистых заболеваний, нейродегенеративных процессов и онкологии. Важно отметить, что «часы старения» у каждого человека работают индивидуально.

Хотя полностью вернуть молодость невозможно из-за сложности процессов старения, можно замедлить их ход, создавая благоприятные условия для организма. Недавнее исследование, включавшее 43 участника, находившихся в санатории, продемонстрировало, что улучшение условий жизни оказывает положительное воздействие. Пациентам предоставили спокойные условия, низкокалорийное и здоровое питание, ежедневные занятия физкультурой и дыхательные упражнения. В результате такого комплекса показатели крови у многих участников улучшились, словно они «помолодели» на пять лет всего за несколько недель.