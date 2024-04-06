Эксперт рассказал, как определить фейковые аудио и видео, созданные нейросетью

Использование искусственного интеллекта становится всё более распространённым в мошеннических схемах и, по словам руководителя департамента информационной безопасности Банки.ру Тимура Гараева, в будущем станет одним из основных инструментов злоумышленников. Сегодня нейросети могут создавать более убедительные фишинговые электронные письма, анализируя данные из соцсетей и другие открытые источники, чтобы лучше подстроить сообщения под интересы и запросы потенциальной жертвы.

Мошенники также используют нейросети для создания фальшивых веб-сайтов и форм пожертвований, при этом они выглядят как легитимные организации. Это позволяет им получить доступ к конфиденциальным данным. Поддельные аудио и видеосообщения, созданные с помощью нейросетей, тоже становятся всё распространённее, призваны они манипулировать людьми или даже вымогать деньги.

Один из таких методов обмана — вишинг (voice phishing), когда злоумышленники используют телефонные звонки или аудиосообщения для кражи денег или данных, в том числе под видом финансовых организаций или близких людей. Чтобы избежать стать жертвой, эксперты рекомендуют быть внимательными к контенту из ненадёжных источников, не доверять аудио- и видеосообщениям от незнакомых или неизвестных номеров, а также использовать дополнительные меры безопасности, такие как двухфакторная аутентификация.