Эксперт рассказал, как определить номера телефонов мошенников

Так, для начала эксперт советует не перезванивать на незнакомые номера. В числе тех номеров, которые вероятнее всего принадлежат мошенникам, были названы короткие, городские, с кодом, отличным от +7 и начинающимся на 8-809. При этом также мошенники очень часто используют схему, при которой звонят потенциальной жертве, но очень быстро сбрасывают звонок - если с вами произошло нечто подобное, вероятнее всего, это попытка злоумышленника обмануть вас.

Помимо всего прочего, Куканов заявил, что “в России настолько большая активность мошенников, что наиболее безопасный вариант — вообще не отвечать на звонки с неизвестных номеров”. При этом он уточнил, что сам факт ответа на звонок не причинит вреда - мошенникам нужны те или иные данные, связанные с вашей банковской картой (CVC-код или коды из СМС).