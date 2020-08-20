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Эксперт рассказал, как определить номера телефонов мошенников

Как оказалось, сделать это достаточно просто
В последнее время на территории России участились случаи мошенничества по телефону. На фоне всего этого могут оказаться крайне полезными советы, данные руководителем Центра цифровой экспертизы Роскачества Антоном Кукановым - он рассказал о том, как можно определить номера телефонов мошенников обычным пользователям без сторонних средств.

Так, для начала эксперт советует не перезванивать на незнакомые номера. В числе тех номеров, которые вероятнее всего принадлежат мошенникам, были названы короткие, городские, с кодом, отличным от +7 и начинающимся на 8-809. При этом также мошенники очень часто используют схему, при которой звонят потенциальной жертве, но очень быстро сбрасывают звонок - если с вами произошло нечто подобное, вероятнее всего, это попытка злоумышленника обмануть вас.

Помимо всего прочего, Куканов заявил, что “в России настолько большая активность мошенников, что наиболее безопасный вариант — вообще не отвечать на звонки с неизвестных номеров”. При этом он уточнил, что сам факт ответа на звонок не причинит вреда - мошенникам нужны те или иные данные, связанные с вашей банковской картой (CVC-код или коды из СМС).