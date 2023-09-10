Эксперт рассказал, как отличить проплаченный отзыв в интернет-магазине от настоящего

Эксперт рассказал, как отличить проплаченный отзыв в интернет-магазине от настоящегоНастоящий отзыв обычно содержит лишь одну мысль
Российский эксперт рассказал, как отличать фейковые отзывы на товары от настоящих
Когда мы выбираем товары, мы часто смотрим на отзывы других покупателей в интернете. Но нужно быть осторожными, потому что некоторые продавцы заказывают фейковые положительные отзывы. Об этом предупреждает Алексей Егармин из организации «Национальный союз защиты прав потребителей».
Он говорит, что настоящие отзывы обычно короткие и содержат просто одну мысль о товаре. Фейковые отзывы, написанные по заказу, наоборот, часто очень длинные и могут пытаться уговорить вас купить товар. Поэтому стоит быть внимательными и не доверять слишком длинным и хвалебным отзывам.
Совет эксперта — если отзыв слишком подробный и сильно хвалит товар, то это может быть фейк, и стоит его игнорировать. Настоящие отзывы чаще всего кратки и честны в своей оценке товара.