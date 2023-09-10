Эксперт рассказал, как отличить проплаченный отзыв в интернет-магазине от настоящего

Когда мы выбираем товары, мы часто смотрим на отзывы других покупателей в интернете. Но нужно быть осторожными, потому что некоторые продавцы заказывают фейковые положительные отзывы. Об этом предупреждает Алексей Егармин из организации «Национальный союз защиты прав потребителей».

Он говорит, что настоящие отзывы обычно короткие и содержат просто одну мысль о товаре. Фейковые отзывы, написанные по заказу, наоборот, часто очень длинные и могут пытаться уговорить вас купить товар. Поэтому стоит быть внимательными и не доверять слишком длинным и хвалебным отзывам.

Совет эксперта — если отзыв слишком подробный и сильно хвалит товар, то это может быть фейк, и стоит его игнорировать. Настоящие отзывы чаще всего кратки и честны в своей оценке товара.