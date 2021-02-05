Эксперт рассказал, как понять, что к домашнему Wi-Fi подключились соседи

Заподозрить “кражу” интернета можно в случае снижения скорости его работы. Помимо прочего, во время установки современных роутеров пользователям предоставляются специальные программы, с помощью которых можно отследить устройства, подключенные к Wi-Fi. В то же время, если такой программы не предусмотрено, вычислить, что соседи подключились к роутеру можно благодаря мигающим индикаторам на нем.

Чтобы избежать подобной ситуации стоит установить надежный пароль для подключения к интернету. ”По возможности пользуйтесь более современным оборудованием, поддерживающим протоколы WPA-2 или WPA-3, в которых предусмотрены только сложные пароли и более современные методы защиты”, - посоветовал эксперт.