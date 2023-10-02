Эксперт рассказал, как понять, что ваш смартфон прослушивают

Если ваш телефон начал вести себя странно, есть вероятность, что он подвергся прослушке, говорит эксперт Михаил Шурыгин. Перезагрузки без предупреждения или выключения устройства могут быть знаками этой нежелательной активности.

Ещё одним признаком присутствия шпионского ПО на вашем телефоне может быть необъяснимое быстрое разряджение батареи, даже при минимальном использовании. Также обратите внимание на странные звуки во время разговоров, как эхо или шипение — это может свидетельствовать о прослушке.

Если вы подозреваете, что ваш телефон прослушивается, Михаил Шурыгин предлагает несколько шагов. Сначала обратитесь за помощью к специалистам, если вы не знакомы с техникой. Они могут проверить ваш телефон и удалить вредоносное ПО.

Также можно воспользоваться антивирусным ПО или обновить операционную систему. Обновления часто включают в себя патчи безопасности, которые могут защитить устройство. В крайнем случае, вы можете попробовать сбросить телефон до заводских настроек, но помните, что это удалит все ваши данные. Если у вас есть уверенность в прослушке и незаконном вмешательстве, сообщите в полицию, такие действия могут быть преступными.