Эксперт рассказал, как появление секс-роботов изменит отношение к изменам в семьях

Марина Адшейд, лектор крупнейших американских вузов, рассказала о качественных изменениях в семейной жизни, которые принесут «роботы для уединения». По её словам, всё больше супружеских пар начнут отходить от моногамии. В конечном итоге, может вообще случиться так, что число приверженцев полигамии (форма брака, при которой у супругов бывает по несколько партнёров — прим. редакции) окажется так много, что именно он станет основным видом брака. А значит и отношение к изменам у людей изменится с негативного на нейтральное.

В качестве примера, почему может случиться подобное, эксперты приводят промышленную революцию. Она также изменила причины возникновения брака с «родить как можно больше детей, чтобы следить за хозяйством» на «надо быть вместе, чтобы проще было накопить на квартиру, машину и т.д».