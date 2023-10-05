Эксперт рассказал, как появляются вирусы на смартфонах «из коробки»

Эксперт по информационной безопасности, Алексей Лукацкий, рассказал о двух способах заражения новых смартфонов вредоносными программами.

Первый способ связан с моментом производства смартфонов. Вредоносные программы могут быть загружены на устройства на этапе производства, и это чаще всего происходит в Китае. Ранее были случаи обнаружения таких программ, которые, кажется, не представляют непосредственной угрозы, но собирают информацию о том, как пользователи используют устройства. Эти случаи чаще всего связаны с дешёвыми моделями смартфонов.

Второй способ заражения — установка вредоносных программ на устройства уже в России. Законодательство России предусматривает установку отечественных программ на все ввозимые смартфоны. Это означает, что при распаковке гаджетов на них устанавливают необходимое программное обеспечение. Хотя вредоносные программы могут случайно или намеренно попасть среди них, их обнаружение, как отмечает эксперт, обычно легко осуществимо с помощью антивирусов.

Для минимизации риска заражения вредоносными программами, Алексей Лукацкий советует выбирать смартфоны от известных производителей, так как они не будут рисковать своей репутацией, встраивая вредоносные коды в свои продукты.