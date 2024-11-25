Эксперт рассказал, как правильно выбрать себе VR-шлем

Эксперт рассказал, как правильно выбрать себе VR-шлемСоветы
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Фертяков назвал ключевые факторы при выборе VR-гарнитур:
Совместимость: убедитесь, что гарнитура работает с вашим устройством, будь то ПК, консоль, смартфон. Но некоторые шлемы работают и как отдельное устройство.
VR-очки могут работать с разными устройствами — ПК, консолями, смартфонами или как автономные устройства. Перед покупкой убедитесь, что выбранные вами очки совместимы с вашим устройством.
Разрешение и частота обновления: высокое разрешение у линз (например, 4K) и частота обновления выше 90 Гц необходимы для четкого и плавного изображения.
Угол обзора (FOV): более широкий FOV улучшает погружение в игру, стандартно 90−120 градусов.
Отслеживание и контроллеры: системы слежения «inside-out» (например, *Meta Quest 3) проще в настройке, они используют датчики в очках, а в outside-in системе (например, HTC Vive, Valve Index) используются внешние датчики, но установка сложнее.
Комфорт и эргономика: легкие конструкции с регулируемым фокусом и IPD повышают удобство использования в течение длительного времени.
Время работы от аккумулятора: автономные гарнитуры, такие как *Meta Quest 3, обеспечивают 2−4 часа работы, остальные могут работать, пока у нас есть электричество в квартире.
Если вы выбираете автономные VR-очки, обратите внимание на время работы от батареи. Обычно оно варьируется от 2 до 4 часов, в зависимости от модели и интенсивности использования. Это особенно важно для мобильных устройств, поскольку не всегда можно подзарядить очки в процессе игры.
Пользователи с ограниченным бюджетом могут выбрать *Meta Quest 3, в то время как энтузиасты с мощным ПК могут предпочесть Valve Index или HTC Vive Pro 2. Любители консольных игр могут обратить внимание на PlayStation VR.
В рамках форума One AI Forum, который пройдет 29−30 ноября, на площадке площадью 12 000 м² будет представлено более 100 проектов, включая инновации в области VR, XR и искусственного интеллекта. Среди них — развлекательные и медицинские решения, XR-технологии, ориентированные на спорт. Российские стартапы получат возможность присоединиться к ИИ-инкубатору с фондом в 100 миллионов долларов.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена