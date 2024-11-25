Эксперт рассказал, как правильно выбрать себе VR-шлем

Разрешение и частота обновления: высокое разрешение у линз (например, 4K) и частота обновления выше 90 Гц необходимы для четкого и плавного изображения.

Угол обзора (FOV): более широкий FOV улучшает погружение в игру, стандартно 90−120 градусов.

Отслеживание и контроллеры: системы слежения «inside-out» (например, *Meta Quest 3) проще в настройке, они используют датчики в очках, а в outside-in системе (например, HTC Vive, Valve Index) используются внешние датчики, но установка сложнее.

Комфорт и эргономика: легкие конструкции с регулируемым фокусом и IPD повышают удобство использования в течение длительного времени.

Время работы от аккумулятора: автономные гарнитуры, такие как *Meta Quest 3, обеспечивают 2−4 часа работы, остальные могут работать, пока у нас есть электричество в квартире.