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Наука и технологии
Опубликовано 09 апреля 2024, 19:29
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Эксперт рассказал, как преступники крадут аккаунты через Wi-Fi в аэропортах

После обнаружения бесплатной точки доступа, через которую крали аккаунты в Telegram
Россиянам рассказали, как преступники используют бесплатный Wi-Fi в аэропортах для кражи аккаунтов в социальных сетях
Эксперт рассказал, как преступники крадут аккаунты через Wi-Fi в аэропортах
© Artur Tumasjan

В аэропорту Шереметьево обнаружили поддельную бесплатную Wi-Fi сеть, через которую хакеры пытались взламывать аккаунты в Telegram. Эту информацию подтвердил Денис Батранков из Positive Technologies.

Один из коллег Батранкова случайно столкнулся с этой проблемой, попав в зону действия сети SVO_Free в зале ожидания. Когда его смартфон запросил код для авторизации, он не получил SMS, а вместо этого попросил шестизначную комбинацию из истории чатов в Telegram.

Чтобы защититься от подобных атак, пользователи Telegram должны установить код-пароль в настройках безопасности. Также рекомендуется предоставлять доступ к интернету через собственный смартфон в общественных местах и регулярно проверять активные сеансы в мессенджере на подозрительную активность.