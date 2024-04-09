Эксперт рассказал, как преступники крадут аккаунты через Wi-Fi в аэропортах

В аэропорту Шереметьево обнаружили поддельную бесплатную Wi-Fi сеть, через которую хакеры пытались взламывать аккаунты в Telegram. Эту информацию подтвердил Денис Батранков из Positive Technologies.

Один из коллег Батранкова случайно столкнулся с этой проблемой, попав в зону действия сети SVO_Free в зале ожидания. Когда его смартфон запросил код для авторизации, он не получил SMS, а вместо этого попросил шестизначную комбинацию из истории чатов в Telegram.

Чтобы защититься от подобных атак, пользователи Telegram должны установить код-пароль в настройках безопасности. Также рекомендуется предоставлять доступ к интернету через собственный смартфон в общественных местах и регулярно проверять активные сеансы в мессенджере на подозрительную активность.