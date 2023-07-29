Эксперт рассказал, как придумать оригинальные, надёжные пароли для всех сайтов

Пароли, которые мы используем в интернете, часто бывают слишком слабыми и легко поддаются взлому или краже данных. Это частая причина утечек информации. Эксперты предупреждают, что создавать пароли на основе простых слов, имён животных или дат рождения — большая ошибка, особенно если эта информация доступна на страницах социальных сетей.

Чтобы усилить защиту, стоит придумывать надёжные пароли. Можно комбинировать названия книг, фильмов или песен, использовать фамилии авторов или имена героев. Важно также определить уровень значимости для каждого сайта или приложения и присвоить им порядковый номер с дополнительным символом. Так, создаются уникальные пароли, которые легко запомнить и которые мало кто сможет угадать.

Конечно, никакой пароль не является абсолютно непроницаемым, но использование криптостойких авторских паролей повышает безопасность. Дополнительным шагом может быть включение двухфакторной аутентификации (2FA) там, где это возможно. Также эксперты советуют менять пароли от важных аккаунтов не реже одного раза в полгода, чтобы уменьшить риски несанкционированного доступа к личным данным.