Эксперт рассказал, как приготовить ужин с помощью ИИ

Опубликовано 14 апреля 2024, 20:25
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Эксперт рассказал, как приготовить ужин с помощью ИИНейросеть поможет составить рецепт из имеющихся продуктов
Россиянам рассказали, как ИИ может помочь в приготовлении ужина
Олег Лупиков, основатель стартапа MAIA, рассказал, что теперь можно быстро составить план ужина при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Нейросети способны даже предложить вам рецепт из продуктов, которые у вас есть в холодильнике.
Например, популярная нейросеть ChatGPT может создавать рецепты и давать идеи блюд по вашему запросу. Она учитывает правильные сочетания продуктов и время приготовления блюд.
Лупиков привёл пример работы алгоритма. Написав запрос о супе русской кухни с определёнными ингредиентами, вы можете получить рецепт за несколько секунд. Есть даже нейросеть Mealmind, которая может составить меню, учитывая ваши питательные потребности и цели, такие, как похудение.