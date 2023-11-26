Эксперт рассказал, как продлить время работы смартфона

Использование смартфонов при зарядке в пределах 40-90% может значительно замедлить процесс износа и улучшить долговечность аккумулятора, сообщают СМИ, ссылаясь на Дениса Кувикова, директора регионального инжинирингового центра SafeNet, в Национальной технологической инициативе. Он отмечает, что аккумуляторы смартфонов, несмотря на неизбежный процесс деградации, могут быть более устойчивыми, если избегать их использования при низких температурах, таких как мороз.

Кувиков предупреждает о том, что при холоде аккумуляторы быстро разряжаются и теряют свои характеристики, что сокращает их срок службы. Таким образом, пользователи могут оказать влияние на скорость износа своего смартфонного аккумулятора, избегая эксплуатации устройства в неблагоприятных температурных условиях.

Кроме того, эксперт советует избегать полной разрядки и полной зарядки аккумулятора, подчёркивая, что диапазон зарядки от 40 до 90% является оптимальным для поддержания нормальной эксплуатации устройства. Он опровергает устаревший миф о необходимости разряжать аккумулятор до нуля, отмечая, что современные технологии и материалы делают этот подход устаревшим.