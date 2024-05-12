Эксперт рассказал, как продвигается достижение технологического суверенитета

Михаил Осеевский, глава «Ростелекома», уверен, что Россия достигнет технологического суверенитета благодаря усилиям и поддержке правительства. Он подчеркнул важность цифровизации, отметив роль портала «госуслуги» в обеспечении доступа к государственным услугам онлайн.

Подключение Чукотского автономного округа к высокоскоростному интернету стало последним шагом в обеспечении сверхбыстрой передачи данных по всей России. «Ростелеком» также активно работает над устранением цифрового неравенства, обеспечивая доступ к мобильной связи и быстрому интернету в малых населённых пунктах.

Осеевский подчеркнул важность сохранения командного духа и развития стратегий на будущее. Он призывает к совместным усилиям правительства и компаний для обеспечения стабильного развития цифровой инфраструктуры и благосостояния граждан.