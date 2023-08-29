Эксперт рассказал, как проверить компьютер после ремонта

Когда ваш компьютер прошёл ремонт в сервисном центре, убедитесь в его исправности прямо на месте. Перед тем, как установить новые детали, требуйте подтверждение их качества и оригинальную упаковку. Эти советы дал Сергей Кузьменко, руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Важно, чтобы все обещанные ремонтные функции на компьютере были действительно выполнены. Бывает, что после починки остаются недоработки или устройства остаются не подключёнными. Даже при доставке компьютера курьером, не расплачивайтесь, пока не удостоверитесь в его исправности. Избегайте встреч в метро, чтобы не столкнуться с мошенниками, выдающими себя за сервисный центр. Такие мошенники могут и вовсе не починить ваше устройство. Не забудьте взять акт выполненных работ в мастерской.

Кузьменко также советует быть внимательными к использованным деталям. Бывает, что могут устанавливаться дешёвые аналоги вместо оригинальных запчастей. К сожалению, вы трудно сможете самостоятельно проверить оригинальность детали, но всегда можно попросить показать оригинальную упаковку и сертификат. Также обратите внимание на стоимость услуг. Слишком низкая или, наоборот, высокая цена может указывать на использование дешёвых аналогов вместо качественных деталей.

Не забудьте взять все документы, подтверждающие ремонт в сервисном центре, включая акт выполненных работ. Без них вы не сможете предъявить претензии в случае каких-либо проблем.