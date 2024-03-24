Эксперт рассказал, как работают антистатики

Антистатик используют, когда вещи начинают «электризоваться» из-за статического заряда на их поверхности, обычно это происходит от трения. Особенно часто это происходит с синтетическими тканями, пластиком, резиной и бумагой. Эти материалы имеют высокую способность накапливать статический заряд из-за своей низкой электропроводности.

Синтетические ткани типа нейлона и полиэстера склонны к накоплению статического электричества из-за их высокой электрической проводимости. Пластик, резина и бумага также могут накапливать статический заряд, особенно если они гладкие и лишены текстуры, потому что они не проводят электричество.

Антистатик удерживает влагу, что помогает увеличить количество ионов около поверхности предметов. Он содержит полимерные молекулы, которые связываются с материалом и привлекают влагу из воздуха, делая поверхность немного проводящей и устраняя статический заряд. Однако его эффект не длится долго, и его приходится использовать периодически.