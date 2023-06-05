Эксперт рассказал, как «раскусить» телефонного мошенника в разговоре

Меры предосторожности могут помочь вам избежать обмана телефонных мошенников, сказал Григорий Пащенко, руководитель проекта КиберМосква. Он рассказал, как можно раскрыть злоумышленника и защитить себя. Часто мошенники выдают себя за родственников и просят деньги. Они получают персональные данные из утечек баз данных интернет-магазинов и курьерских служб. Чтобы предотвратить такие утечки, можно использовать другое имя при покупках и услугах доставки. Также можно завести вторую SIM-карту для этих целей.

Если мошенник позвонит с постороннего номера, представившись вашим родственником, можно раскрыть его обман. Григорий Пащенко предложил два способа: проверить номер в поисковой системе и попросить собеседника сделать видеозвонок. Мошенник может утверждать, что не может сделать видеозвонок, но в таком случае лучше не поддаваться на его уловки. Не отвечающий телефон реального человека может быть объяснён предосторожностью злоумышленников.

Для разоблачения мошенника также можно использовать кодовое слово, советует Григорий Пащенко. Договоритесь о кодовом слове с вашими близкими, чтобы использовать его в случае серьёзной ситуации. Выберите легко запоминаемое слово. Если мошенник не помнит кодовое слово, то вы поймёте, что что-то не так.