Эксперт рассказал, как «развились» роботы-пылесосы за пять лет

В мире роботов-пылесосов произошли значительные изменения за последние пять лет. Сегодняшние модели не просто убирают пыль, но и включают в себя множество других функций. Например, многие из них оснащены камерами, что позволяет следить за состоянием помещения и даже контролировать работу устройства удалённо. Такие функции доступны как на дорогих моделях, таких как Bork V830, так и на более доступных вариантах, например, Kitfort KT-589.

Некоторые модели роботов-пылесосов также оснащены микрофонами и динамиками, позволяя не только убирать, но и осуществлять наблюдение за домом в ваше отсутствие. Это стало возможным благодаря таким аппаратам, как Dreame L10s Pro Ultra, который также предлагает функции голосового взаимодействия для управления уборкой.

Современные модели роботов-пылесосов часто оснащаются LiDAR-сенсорами, которые помогают устройству точно навигироваться в пространстве. Эти сенсоры могут измерять расстояние до предметов и определять их форму, что улучшает качество уборки. Продвинутые модели, такие как Roborock S8 Pro Ultra, используют более точные LiDAR-сенсоры, что позволяет им строить 3D-карту помещения и эффективно управлять уборкой.

Таким образом, современные роботы-пылесосы предлагают гораздо больше, чем просто уборку. Они сочетают в себе функциональность, удобство и технологии, делая процесс уборки более эффективным и комфортным для пользователей.