Эксперт рассказал, как себя вести после контакта с больным COVID-19

По словам врача, всё зависит от множества факторов, в том числе и близости контакта с заразившимся. При этом, как отметил эксперт, если контакт всё же произошёл, не стоит бежать делать ПЦР-тест или делать что-то ещё.

Если больной зарегистрируется в Роспотребнадзоре, то с вами (и прочими контактами) свяжутся специалисты, пишет радио Sputnik. При этом Водовозов отметил, что COVID-19 по своей заразности отличается от множества других болезней. Например, от той же кори, которая имеет чуть ли не 100% вероятность заражения для человека.

Также специалист напомнил, что если человек прошёл курс вакцинации хотя бы наполовину, то есть вколол лишь одну дозу, то это уже снижает риск подхватить коронавирус.