Эксперт рассказал как скрыть личность ребенка в интернете

Однако, как показывает статья Джоэла Иствуда на The Markup, родители могут помочь замедлить этот процесс, сознательно ограничивая информацию о своих детях в интернете.

Иствуд и его жена решили не публиковать в интернете имя, лицо и личные данные своего ребенка. Они избегали размещения фотографий и личной информации, особенно в сочетании, чтобы предотвратить создание профиля для целевой рекламы или использование данных в обучающих наборах для ИИ.

Вместо публичного объявления о рождении, они отправили личные сообщения друзьям и семье.

Интересно, что у их ребенка уникальное сочетание имени и фамилии, не связанное ни с одним из родителей, что дополнительно усиливает конфиденциальность. На данный момент поиск в Google по полному имени ребенка не дает результатов.