Эксперт рассказал, как смартфон влияет на анатомию рук человека

Эксперт рассказал, как смартфон влияет на анатомию рук человекаНаучный журналист считает, что смартфоны не деформируют руки
Научный журналист рассказал, как отражается на анатомии рук частое использование смартфонов
Использование смартфонов не приведёт к деформации кистей рук в ближайшем будущем. Это утверждение сделал российский популяризатор науки, Александр Соколов, основатель научно-просветительского портала «Антропогенез.ру». Он объяснил, что для эволюционных изменений нужно много времени и натуральный отбор.
Соколов пояснил, что чтобы произошли эволюционные изменения, нужно несколько поколений, в течение которых обладатели какого-то признака должны иметь преимущество в выживании и размножении. В данном случае, частое использование смартфонов не создаёт такого отбора. Даже если человек пользуется устройством не очень умело, это не влияет на его способность жить и иметь потомство.
Он также указал на то, что технологии развиваются очень быстро, и смартфоны могут быть заменены другими устройствами уже через несколько десятилетий. Соколов считает, что через 50 лет или даже раньше смартфоны уйдут в прошлое, а человек будет заниматься чем-то совсем иным, что не вызовет деформации его рук.