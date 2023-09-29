Эксперт рассказал, как смартфон влияет на анатомию рук человека

Использование смартфонов не приведёт к деформации кистей рук в ближайшем будущем. Это утверждение сделал российский популяризатор науки, Александр Соколов, основатель научно-просветительского портала «Антропогенез.ру». Он объяснил, что для эволюционных изменений нужно много времени и натуральный отбор.

Соколов пояснил, что чтобы произошли эволюционные изменения, нужно несколько поколений, в течение которых обладатели какого-то признака должны иметь преимущество в выживании и размножении. В данном случае, частое использование смартфонов не создаёт такого отбора. Даже если человек пользуется устройством не очень умело, это не влияет на его способность жить и иметь потомство.

Он также указал на то, что технологии развиваются очень быстро, и смартфоны могут быть заменены другими устройствами уже через несколько десятилетий. Соколов считает, что через 50 лет или даже раньше смартфоны уйдут в прошлое, а человек будет заниматься чем-то совсем иным, что не вызовет деформации его рук.