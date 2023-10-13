Эксперт рассказал, как снизить расход заряда смартфона

Никита Мокеев, эксперт в IT-технологиях, предлагает ряд способов увеличения срока службы аккумулятора смартфона. Обычно, с течением времени, батареи в смартфонах начинают быстрее разряжаться. Это можно избежать, отключив некоторые функции, считает эксперт.

Он утверждает, что можно сэкономить до 10% заряда в день, отключив функции, которые не являются обязательными. Например, автозапуск приложений при включении телефона, который не всегда полезен для пользователей. Эти приложения автоматически запускаются, обновляют данные, что ведёт к излишнему потреблению энергии.

Также, постоянный поиск точек доступа к Wi-Fi может значительно снижать заряд батареи. Мокеев рекомендует отключить эту настройку, которая активно ищет Wi-Fi и постоянно взаимодействует с беспроводным модулем связи.

Виброотклик при нажатиях на кнопки также может повысить энергопотребление. Он советует пользователям отключить системный сервис печати, который постоянно ищет принтеры. При значительном износе батареи, рекомендуется использовать режим экономии заряда, который отключает неиспользуемые фоновые активности.