Защита наших онлайн-аккаунтов от хакеров важна, и для этого необходимо использовать пароли, которые состоят из букв разных языков, в разном регистре и с использованием специальных символов. Об этом говорит IT-эксперт и разработчик официального сайта президента РФ, Артём Геллер, как сообщают СМИ.

Геллер утверждает, что для надёжной защиты достаточно создать пароль из шести-восьми символов, если мы следуем рекомендациям, о которых он говорит. Однако, чем больше символов, тем лучше, по мнению эксперта.

Он также отмечает, что при составлении пароля необходимо избегать использования собственных имён или имён близких людей. Использование дат рождения в качестве пароля также считается ошибкой, по словам Геллера.

Таким образом, следуя этим советам, мы сможем повысить безопасность наших онлайн-аккаунтов и защитить их от возможных взломов.