Эксперт рассказал, как технологии используют в юриспруденции

LegalTech, то есть использование технологий в юридической сфере, растёт быстрыми темпами, но в России остаётся недоиспользуемой. Несмотря на рост этой отрасли до 2022 года, цифровые инновации всего лишь на 7% составляют глобальный рынок юридических услуг, несмотря на активное развитие.

США и Канада лидируют в LegalTech, считаясь зрелыми рынками, в то время как Европа, Китай и Япония находятся в стадии роста. Российский рынок отстаёт по активности инвесторов, но предлагает разнообразные юридические услуги. В России акцент делается не только на импортозамещении, но и на общем тренде в автоматизации юридической работы.

Среди технологий, которые в будущем могут значительно ускорить работу юристов, следует выделить искусственный интеллект (ИИ) и блокчейн. ИИ, в частности, генеративный ИИ, обсуждается много, и в перспективе он может помочь генерировать и анализировать юридические документы, предоставлять советы и подсказки для юристов, а также прогнозировать результаты судебных дел. Блокчейн, смарт-контракты и NFT могут упростить сделки и фиксировать права собственности.

Современный LegalTech предлагает несколько ключевых инноваций, которые упрощают работу юристов. Одной из таких инноваций является автоматизированный драфтинг юридических документов. Сервисы для драфтинга позволяют не только юристам, но и клиентам создавать и редактировать документы, что может значительно сэкономить время и ресурсы. Важно помнить, что, даже при использовании конструкторов, лучше всегда проконсультироваться с юристом, чтобы учесть все нюансы и последствия. Ещё одной важной технологией в LegalTech является e-discovery, что позволяет эффективно управлять данными и документацией. Также важной частью LegalTech являются приложения для электронной подписи, такие как e-signing. Несмотря на все удобства, предоставляемые LegalTech, важно помнить, что технологии не могут полностью заменить профессиональных юристов и не учесть все возможные риски. Технологии могут ускорить и упростить работу, но важно сохранять баланс и не полагаться на них слишком сильно.