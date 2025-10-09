Эксперт рассказала, как уберечь домашнюю технику от скачков напряжения

По этой причине важно продумать систему защиты и питания для всего дома.

Одним из ключевых шагов Вишневецкая назвала использование качественных удлинителей с фильтрами. По её словам, правильная организация домашней электросети и распределение нагрузки между розетками позволяет продлить срок службы устройств и избежать неожиданных поломок.

Она также отметила, что всё большую популярность получают источники бесперебойного питания (ИБП). Эти устройства помогают справиться с кратковременными отключениями и стабилизируют подачу электроэнергии.