Эксперт рассказал, как ухаживать за разъёмом зарядки смартфона

Николай Николаев, главный редактор портала BigGeek.Ru, поделился советами по самостоятельной очистке разъёмов для зарядных устройств. Он рекомендует использовать специальные наборы, которые включают в себя ватные палочки, щёточки и специальные средства для очистки. Вместе с тем он отметил, что можно воспользоваться и обычным спиртом, предварительно смочив ватную палочку, однако это следует делать аккуратно, чтобы не повредить контакты.

Важно избегать использования металлических предметов для очистки порта зарядки, чтобы не повредить его внутренние механизмы. Николаев также выразил своё мнение относительно использования спирта, отметив, что это допустимо, но необходимо соблюдать осторожность. Он подчеркнул, что мнения могут различаться, и для каждого случая важно соблюдать правила безопасности при очистке телефона.

Ранее сообщалось, что владельцы iPhone 13 могут столкнуться с проблемами зарядки из-за неисправностей в разъёме. В большинстве случаев такие проблемы можно устранить самостоятельно, проведя очистку разъёма, что делает процесс поддержания работоспособности устройства доступным для пользователей.