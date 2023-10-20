Эксперт рассказал, как упростилось создание вредоносного ПО

Сегодня хакеры перешли от продажи готовых вредоносных программ к предоставлению доступа к инфраструктуре, позволяющей создавать собственное вредоносное ПО. Это стало возможным благодаря программам-конструкторам, которые предоставляют разные параметры и настройки. С помощью такой программы, даже человек без глубоких знаний в программировании, может собрать свою собственную вредоносную программу, выбрав необходимые параметры и настройки.

Эти программы-конструкторы можно сравнить с «вредоносным Lego», где пользователь может комбинировать различные элементы и параметры для создания уникальной угрозы. Такие вредоносные программы, созданные с использованием конструкторов, стали самой распространённой угрозой в современном мире, и они могут оказать воздействие на промышленные системы и компьютеры.

Эта тенденция говорит о необходимости более серьёзных мер по киберзащите, особенно в промышленных секторах, где утечка данных и кибератаки могут нанести большой ущерб.