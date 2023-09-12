Эксперт рассказал, как в ближайшем будущем будут лечить рак

В Москве проходит VI Международный форум по онкологии и радиотерапии «Ради жизни». На форуме обсуждаются разные аспекты лечения рака, проводятся учебные мероприятия и практические демонстрации. Особое внимание уделяется современным технологиям, таким как искусственный интеллект, цифровизация, исследования в области ядерной медицины и реабилитации онкологических пациентов.

Главный онколог центра «СМ-клиника» и участник форума, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков, поделился своими взглядами на основные инновации в лечении рака. Он отметил, что медицинская сфера постоянно совершенствуется, и в онкологии особенно активно исследуются новые методы лечения, такие как иммуноонкология и молекулярные мутации, которые способствуют развитию раковых заболеваний.

Форум «Ради жизни» представляет важное событие в мире онкологии, где учёные и специалисты делятся своими знаниями и опытом, с целью улучшить методы лечения и помочь пациентам справиться с раковыми заболеваниями.