Эксперт рассказал, как в России изменилась ситуация с DDoS-атаками с начала года

Да, правда, количество DDoS-атак сокращается, но они все ещё не исчезли. Снижение составляет примерно 10-20%, сравнив с началом 2023 года. Почему это происходит? Злоумышленники хотят навредить, но средства защиты становятся лучше, и владельцы веб-ресурсов адаптируются к атакам. Есть также проактивные меры, которые позволяют предсказывать атаки и предотвращать их.

В настоящее время в России наиболее распространены фишинговые атаки, атаки через open-source и эксплуатация уязвимостей на периметре. Также есть тенденция к атакам шифровальщиков, вредоносного ПО, которое блокирует доступ к компьютерам. Возможно, сейчас атаки шифровальщиков лидируют.

Атаки через open-source стали новым методом для хакеров. Этот формат стал популярным в марте прошлого года, когда вредоносный код начали внедрять в общедоступные пакеты для разработки. Проводятся исследования для обеспечения безопасности open-source, чтобы владельцы репозиториев могли обнаруживать вредоносный код.