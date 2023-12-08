Эксперт рассказал, как весь мир узнает о создании квантового компьютера

Биткоин может стать своеобразным индикатором появления квантовых компьютеров, считает Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. По его мнению, если биткоин станет практически бесценным, это будет свидетельством о наличии квантовых вычислений, способных обсчитывать криптовалюту быстро. Это, по его словам, может стать своеобразной демонстрацией суперсилы, способной ускорить различные процессы военного дела, медицины и других областей.

Муртазин отмечает, что квантовые технологии все ещё находятся в начальной стадии разработки. Он сравнивает создание квантового компьютера с песчинками на берегу моря, утверждая, что хотя у нас есть все необходимые элементы и представление о том, как его сделать, требуется создание новой индустрии и пересоздание компьютерных технологий на новом уровне.

По словам аналитика, мир сталкивается с кризисом идей и технологических прорывов, а новые поколения процессоров и микросхем требуют все больше инвестиций. Экономические факторы, такие как мировая рецессия и обесценивание денег, осложняют ситуацию. Он призывает к переориентации на долгосрочную поддержку и разработку программного обеспечения для преодоления технологических вызовов.