Эксперт рассказал, как весь мир узнает о создании квантового компьютера

Эксперт рассказал, как весь мир узнает о создании квантового компьютераОб этом расскажет курс криптовалют
ИТ-эксперт рассказал, когда появится первый квантовый компьютер
Биткоин может стать своеобразным индикатором появления квантовых компьютеров, считает Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. По его мнению, если биткоин станет практически бесценным, это будет свидетельством о наличии квантовых вычислений, способных обсчитывать криптовалюту быстро. Это, по его словам, может стать своеобразной демонстрацией суперсилы, способной ускорить различные процессы военного дела, медицины и других областей.
Муртазин отмечает, что квантовые технологии все ещё находятся в начальной стадии разработки. Он сравнивает создание квантового компьютера с песчинками на берегу моря, утверждая, что хотя у нас есть все необходимые элементы и представление о том, как его сделать, требуется создание новой индустрии и пересоздание компьютерных технологий на новом уровне.
По словам аналитика, мир сталкивается с кризисом идей и технологических прорывов, а новые поколения процессоров и микросхем требуют все больше инвестиций. Экономические факторы, такие как мировая рецессия и обесценивание денег, осложняют ситуацию. Он призывает к переориентации на долгосрочную поддержку и разработку программного обеспечения для преодоления технологических вызовов.