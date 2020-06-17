Эксперт рассказал, как вода может помочь бросить курить

”Бутылка с водой в руках позволит курящему человеку чем-то занять руки. Курение — это действие, в котором заняты руки. Поэтому глоток воды в какой-то степени может это заменить”, — заявил он.

При этом Демин отдельно подметил тот факт, что употребление воды может помочь при головных болях, связанных с процессом отказа человеком от курения. Также в качестве полезного свойства воды можно назвать то, что она вымывает из организма все те ядовитые вещества, которые были накоплены из-за сигарет.

Напомним, что еще в ноябре прошлого года появилась информация о том, что правительство все же утвердило доработанную антитабачную концепцию до 2035 года.