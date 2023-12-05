Эксперт рассказал, как выбрать гирлянду и не прогадать

При выборе гирлянды для новогодней ёлки важно быть внимательным, чтобы избежать возможных пожаров. Эксперт, гендиректор ассоциации производителей и дистрибьюторов электротехники «Честная позиция» Владимир Кашкин, делился советами по этому вопросу.

Он отметил, что для обычного потребителя может быть сложно различить качественную гирлянду от некачественной, так как тестирование проводится в лабораторных условиях. Однако есть несколько параметров, на которые следует обратить внимание, таких, как наличие сертификата на продукцию и правильная маркировка проводов с информацией о сечении, номинальной мощности, годе выпуска и изготовителе.

Кашкин также подчеркнул важность оценки цены товара: если гирлянда существенно дешевле других, это может быть поводом для раздумий. Он заключил, что качество продукта также играет ключевую роль, и рекомендует воздержаться от покупки гирлянды с разрывами изоляции, повреждёнными проводами или плохо спаянными контактами.