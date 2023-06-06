Эксперт рассказал, как выбрать Wi-Fi роутер для дачи

В загородных домах может возникнуть проблема с доступом к интернету, но установка роутера со слотом для SIM-карты поможет оставаться всегда на связи. Михаил Белогорцев, менеджер направления Wi-Fi в компании «Дом.ру», поделился своими рекомендациями для выбора такого устройства.

При выборе роутера для загородного дома нужно учесть возможные варианты подключения и свой бюджет. Желательно выбрать роутер с поддержкой SIM-карты, внешними антеннами и функцией Mesh, которая обеспечивает широкое покрытие, особенно если у вас большой участок. Можно также приобрести готовую Mesh-систему для более эффективной работы. Если есть «мёртвые зоны» на участке, можно установить репитер для роутера, чтобы усилить сигнал и обеспечить стабильное соединение. Рекомендуется выбирать роутеры с поддержкой стандарта 802.11(ac) или Wi-Fi 5, и диапазоном частот 5 ГГц.

Для расширения Wi-Fi-сигнала можно установить роутер за пределами дома, используя специальное устройство. Уличные роутеры отличаются своими компактными размерами, влагозащищённым корпусом и способностью работать в разных температурных условиях. Рекомендуется устанавливать такие роутеры на высоте, чтобы избежать помех и обеспечить лучший сигнал.

Для надёжности интернет-соединения можно выбрать автономный роутер, который работает даже без подключения к электрической сети. Такие роутеры оснащены батареей и способны обеспечить доступ в интернет в течение нескольких часов при отключении электроснабжения. Если перебои в электросети являются обычным явлением, также рекомендуется установить источник бесперебойного питания (ИБП) для защиты компьютеров и другого оборудования.

Если покрытие мобильного оператора на вашем участке недостаточно хорошее, можно улучшить ситуацию, установив внешнюю антенну для роутера. Перед покупкой такого устройства обязательно проверьте, что роутер имеет разъём для подключения и поддерживает данную функцию.