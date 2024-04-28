Эксперт рассказал, как Wi-FI-роутеры разряжают батареи устройств

Эксперт Никита Шешин из Дом.ру предупредил, что некоторые Wi-Fi-роутеры могут разряжать устройства и портить их аккумуляторы. Он объяснил, что технология Wi-Fi развивается, и на текущий момент есть несколько поколений: Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 и новый Wi-Fi 7. Однако большинство пользователей выбирают между Wi-Fi 5 и Wi-Fi 6.

По словам Шешина, роутеры Wi-Fi 5 могут разряжать устройства так же, как и телефоны в зоне плохого сигнала. Они постоянно поддерживают связь с гаджетами и расходуют заряд батареи. В роутерах с Wi-Fi 6 эта проблема решена благодаря новой технологии, которая позволяет устройствам договариваться о частоте обмена данными, что уменьшает расход энергии.

Также Wi-Fi 6 обеспечивает более быстрый и стабильный интернет, особенно в многоквартирных домах. По мнению эксперта, Wi-Fi 6 подходит для семей с множеством устройств и пользователей, так как обеспечивает стабильное соединение даже при высокой нагрузке.