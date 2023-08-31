Эксперт рассказал, как за вами следит смартфон даже без доступа к интернету

Даже если ваши устройства, которые обрабатывают очень секретную информацию, не подключены к интернету, это не означает, что они абсолютно безопасны. По словам эксперта Павла Мясоедова, множество вредоносных программ может работать в офлайн-режиме, до тех пор, пока не произойдут серьёзные обновления или изменения в операционной системе ваших устройств.

Эти вирусы могут захватить вашу информацию, такую, как записи голоса, фотографии, история перемещений на основе навигации и гироскопа, недели до того, как вы подключитесь к интернету. Некоторые хакеры даже могут следить за вами без передачи данных через сотовую связь, используя технологии, которые анализируют вибрации на клавиатуре или экране устройства.

Например, высокочувствительные сенсоры или лазерные сканеры могут «слушать» ваши действия на клавиатуре, даже если они не видят её напрямую. Эти технологии, хотя и звучат как что-то из фантастического фильма, на самом деле используются в промышленном шпионаже. Чтобы защититься, эксперт советует использовать базовые меры предосторожности, такие, как установка антивирусного ПО и избегание публичных Wi-Fi сетей. Это поможет снизить риски в повседневной жизни, хотя они не гарантируют защиту от целевых атак хакеров.